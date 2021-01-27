تصفية مجموعة إرهابية اعتدت على حافلات عدة على طريق دير الزور- تدمر

قضت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بدير الزور، أمس، على المجموعة الإرهابية التي اعتدت خلال الأيام السابقة على حافلات عدة للمدنيين والعسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقتي الشولا وكباجب ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.

أحد القادة الميدانيين في الجيش العربي السوري صرح بأن العملية نفذت بعد تمشيط البادية المحاذية للطريق الدولي دير الزور-تدمر، حيث تم استطلاع تحركات لفلول الإرهابيين بين منطقتي الشولا وكباجب، واستهدفتهم نيران القوات المهاجمة لتقضي على خمسة إرهابيين وتدمر لهم /بيك آب/ رباعي الدفع مزوداً برشاش ثقيل.