حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول خلال ساعات المساء والليل إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات قوية مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء على المناطق الغربية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها ويستمر الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق مصحوبا بالعواصف الرعدية في المنطقة الساحلية ويكون الهطل ثلجياً متقطعاً فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1300 م مساء والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات قوية تتجاوز 50 كم/سا على المناطق الغربية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.