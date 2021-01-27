روسيا توافق على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة لخمس سنوات

وافق مجلس الدوما الروسي على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010 لمدة خمس سنوات أخرى.

وذكر موقع روسيا اليوم أن المجلس صدق في جلسة عقدها اليوم على تبني اتفاقية خاصة بتمديد ستارت الجديدة حتى شباط عام 2026 قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس لافتا إلى أن تمديد الاتفاقية يتوافق مع المصالح القومية الروسية ويتيح الحفاظ على شفافية العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن ودعم الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا أمس عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والتي تنقضي فترة سريانها في الخامس من شباط القادم حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الاتفاق بين البلدين على تمديد المعاهدة تم بشروط موسكو.