قتلى وإصابات بانفجارين منفصلين في أفغانستان

أدى انفجارين منفصلين وقعا في أفغانستان لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرون.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز لوكالة “شينخوا” اليوم “انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور شاحنة تابعة للشرطة الأفغانية في العاصمة كابول وتسببت بإصابة اثنين من ضباط الشرطة بجروح طفيفة”، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تكون العبوة الناسفة قد تم تفجيرها عن بعد.

وفي حادث مماثل أعلن حاكم إقليم أوروزغان جنوب أفغانستان محمد عمر شيرزاد عن انفجار عبوة ناسفة لدى مرور شاحنة تابعة للشرطة في مدينة تيرين كوت عاصمة الإقليم أمس وأسفرت عن مقتل ضابطي شرطة ومدني وإصابة عشرة مدنيين وشرطي أفغاني بجروح، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.