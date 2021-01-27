مقتل 8 من الإرهابيين الذين شنوا اعتداءات على طريق دير الزور-تدمر

قضت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور على 8 إرهابيين من المجموعات الإرهابية التي اعتدت على وسائط النقل قبل أيام في منطقة كباجب بريف دير الزور، ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة.

وصرح مصدر عسكري بأن وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة تمكنت بعد متابعة دقيقة وعمليات تمشيط واسعة من القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت مؤخراً على حافلات المدنيين والعسكريين على الطريق الدولية دير الزور- تدمر في منطقة الشولة-كباجب وتم تدمير عربتي بيك آب مزودتين برشاشات ثقيلة ومقتل ثمانية إرهابيين”.

وأضاف بأن وحدات قواتنا المسلحة تتابع ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة بعد أن قامت بتأمين الطريق الدولية دير الزور-تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين.

وكانت وحدات الجيش قضت أمس على مجموعة إرهابية من المجموعات التي اعتدت خلال الأيام السابقة على عدة حافلات للمدنيين والعسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقتي الشولة وكباجب والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد منهم.