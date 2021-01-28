الأجواء ماطرة.. والثلوج فوق المرتفعات

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، ما يسبب انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها.

المديرية العامة للأرصاد الجوية بينت، في نشرتها، أن الجو متقلب بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، مصحوباً بعواصف رعدية في المنطقة الساحلية، ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1300 متر مساء.

وبالنسبة للرياح، ذكرت المديرية أنها جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم/ سا والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج .

وفيما يتعلق بالطقس غداُ، توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويستمر الجو غائماً ماطراً على فترات ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1200 متر.