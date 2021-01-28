الاجتماع الدوري لفرع الجبهة الوطنية التقدمية في الرقة

أكد الرفيق الدكتور عبد العزيز العيسى أمين فرع الرقة للحزب، رئيس فرع الجبهة الوطنية التقدمية على أهمية دور أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في نشر الثقافة الوطنية العروبية وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء سورية، وذلك من خلال المبادرات الفكرية والنشاطات والملتقيات الشعبية التي تطلقها وتفعلها، وأثرها في تعميق الوعي وترسيخ ثقافة المحبة المواطنة جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لفرع الجبهة الوطنية التقدمية في مقر الفرع المؤقت بمحافظة حماه.

وتطرق الرفيق العيسى إلى جملة من القضايا الحزبية والسياسية المتعلقة بواقع العمل الجبهوي وسبل النهوض به وبما يرتقي بأداء الأحزاب السياسية والمهام الملقاة على عاتق الأحزاب السياسية خلال هذه المرحلة التي تتطلب حشد الطاقات والإمكانيات لمواجهة التحديات وتخطي الضغوطات التي تتعرض لها سورية. منوهاً إلى ضرورة التشاركية في التحضيرات لإنجاز الاستحقاق الوطني القادم لإعادة انتخاب ربان سفينة الوطن الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وخلال الاجتماع تم عرض الخطة السنوية المعممة على فروع الجبهة لتنفيذها على مستوى فرع الجبهة:

وأهمها تفعيل المكاتب واللجان الجبهوية، عقد الاجتماعات والفعاليات والأنشطة الثقافية، الصمود في مواجهة الحصار، تعميق مفهوم الثقافة الجبهوية الاهتمام بذوي الشهداء، وتطرق الحضور كلا حسب دوره إلى أهم المواضيع:

وأشار الرفيق محمد الجويد إلى الوضع في مدينة تل أبيض ومعاناة الأهالي والضغوط المفروضة عليهم، وأكدت الأخت صفاء الدريبي على الاستعداد التام للتحضير لإنجاح الانتخابات الرئاسية، وتحدث الرفيق محمد الخضر على ضرورة تفعيل الندوات والنشاطات والملتقيات الشعبية والثقافية التشاركية باسم أحزاب الجبهة منوهاً أن تشكيل الشعب الجبهوية يتم داخل الشعب الحزبية وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري، كما لفت الرفيق أحمد الشين إلى وضع الكهرباء في الريف الشرقي المحرر من محافظة الرقة.

بدوره الرفيق يحيى النعسان تحدث عن الخطة الزراعية ومساحة الأراضي المزروعة والتي بلغت ٩ آلاف هكتار في الريف الشرقي وضرورة إيجاد الحلول البديلة لتأمين المنبع الكهربائي لري المحاصيل.

البعث ميديا || – مساعد العلي