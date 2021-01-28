الشباب والانتماء السياسي.. في ندوة حوارية في فرع حلب للحزب

أقام مركز الشهباء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مكتب الاعداد والثقافة والاعلام الفرعي ندوة حوارية بعنوان /الشباب والانتماء السياسي/ وذلك على مدرج فرع حلب للحزب .

وبين الرفيق عماد الدين غضبان عضو قيادة فرع حلب للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي الرفيق عماد الدين غضبان أهمية الدور الذي يقوم به مركز الشهباء للدراسات الاستراتيجية في تسليط الضوء على القضايا الاستراتيجية التي تهم الوطن وشباب الوطن من خلال إقامة الندوات الحوارية وخلق حالة من الحوار البناء والتشاركية في وضع الحلول لمجمل القضايا التي تواجه الشباب بإعتبارهم عماد الوطن ومستقبله .

ولفت الرفيق غضبان إلى الدور الريادي والقيادي للشباب في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يتطلب منهم زيادة التعلم والابتكار والتعاون وتقديم الأفكار الخلاقة من خلال الندوات الحوارية.

وفي السياق تحدث رئيس مركز الشهباء حسن عاصي الشيخ عن الانتماء وتعريفه وأنواعه، واستعرض وظائف الانتماء السياسي كالتعبوية والفكرية والايديولوجية.

في حين أشار الدكتور محمد ربيع قلعة جي عضو مجلس الشعب إلى أهمية دور الشباب في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مبيناً الحقوق والواجبات المطلوبة من الشباب تجاه الوطن

واستعرض عضو فريق مركز الشهباء للدراسات محمد العبد الله، أسئلة الاستبيان التي وزعت على مجموعة من الشباب في الشعب الحزبية والمنظمات والاتحادات والجمعيات، والتي تهدف إلى الوصول إلى عدد من الرؤى والأفكار تساعد الجهات المعنية على التعامل مع شريحة الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في بناء المستقبل.

أدار الحوار عضو فريق مركز الشهباء للدراسات محمد ماهر موقع، وتابعها الرفيق أوريا حاج أحمد رئيس مكتب الفلاحين الفرعي وعدد من أمناء الشعب الحزبية وأعضاء مجلس الشعب، وعدد من رجال الدين المسيحي والمسلم.

حلب – معن الغادري