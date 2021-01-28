الصحة العالمية تنصح الحوامل بعدم تلقي لقاح “مودورنا” حاليا

نصحت منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل بعدم تلقي لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد إلا إذا كن عاملات في مجال الرعاية الصحية أو يعانين من حالات مرضية سابقة.

وقالت المنظمة في موقعها على الإنترنت:”في حين أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بكوفيد19 فإن استخدام هذا اللقاح لدى النساء الحوامل غير موصى به حاليا إلا إذا كن معرضات لخطر التعرض العالي للفيروس مثل العاملات في الرعاية الصحية”.

وبحسب المنظمة فإن لقاح “مودرنا” يحتاج إلى المزيد من البيانات والتجارب السريرية على النساء الحوامل قبل أن تتمكن منظمة الصحة العالمية من التوصية به لهذه الفئة.

وأشارت كيتي أوبراين المسؤولة في المنظمة إلى أنه “لا يوجد سبب للاعتقاد باحتمال وقوع مشكلة أثناء الحمل نحن فقط نقول بأن البيانات ليست متوفرة في الوقت الحالي”.