النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية في آسيا اليوم على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل تعزز الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب على الوقود بسبب قيود السفر وتأخيرات في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وذكرت “رويترز”: أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 33 سنتا أو ما يعادل 0.62 بالمئة إلى 52.52 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 55.45 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار الأمريكي بوجه عام بينما صعد مؤشره إلى 90.753 من المستوى المتدني الذي سجله في كانون الثاني البالغ 89.206 ما يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.