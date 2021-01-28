بكين تؤكد أن واشنطن تحاول تسييس التحقيق المعني بتتبع منشأ كورونا

رفضت وزارة الخارجية الصينية التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة بشأن مهمة بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن تحاول تسييس التحقيق المعني بتتبع منشأ فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان للصحفيين اليوم: “الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من احترام الوقائع والعلم واحترام العمل الشاق لفريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية والسماح لهم بالعمل بعيدا عن تدخل سياسي”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق من منظمة الصحة العالمية تحقيقا ميدانيا في الصين حول منشأ فيروس كورونا بمهمة شديدة الترقب، بعد أن أنهى أفراد الفريق اليوم فترة الحجر في الصين، فيما أعلنت واشنطن أنها “ستقيم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه”.