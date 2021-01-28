تأمين النقل والكهرباء.. أهم مطالب عمال المصارف والتجارة والتأمين بحمص

البعث ميديا | حمص – صديق محمد

عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين الصحي بحمص مؤتمرها السنوي وتركزت المداخلات حول تعديل عقد التأمين الصحي مع شركات التأمين وإيجاد حلول للمعوقات الموجودة فيه، الحوافز والعودة للبناء القديم بعد تأهيله، وتأمين النقل ذهاباً وإياباً، ورفع بدل اللباس وصرف بدل ساعات العمل الإضافي وطبيعة عمل وتعويض الصناديق ورفع قيمتها ،ورفع قيمة تعويضات صناديق النقابة، واستكمال تأهيل المبنى بتدمر ورفد المصرف بتدمر باليد العاملة وتجهيز مكان لائق لعمال المالية المنقولين من تدمر إلى مالية حمص ريثما يتم النقل إلى مقرهم في تدمر.

الحوافز الإنتاجية لعمال مصرف التسليف ورفع قيمة التعويض العائلي وتشميل العاملين بتعويض طبيعة العمل، والمطالبة باستثناء المصارف من التقنين الكهربائي وذلك لضرورة العمل.

وطالب عمال الجمعية التعاونية بصرف منح السيد الرئيس لعمال الجمعية ورفد مراكز الجمعية بالمواد الاستهلاكية رز، سكر، زيت وعلى البطاقة الذكية.

ورفد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بكادر بشري، وإعادة تأهيل كتلة بناء الطويل في حي باب هود والموافقة على الحصول على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى العمالي، والمطالبة بالعمل على نقل أضابير التأمينات الاجتماعية من دمشق إلى حمص وفتح منافذ خدمة لتسهيل أوراق الأخوة المسرحين في المحافظة، وتسديد ذمم كافة اشتراكات الأخوة العمال التأمينية المتأخرة.

كما طالب عمال السورية للتجارة بتأمين وسائل نقل ورفع قيمة كرت اللباس وتعويض أيام العطل والأعياد الرسمية وتثبيت العقود السنوية والمياومين وذوي الشهداء في السورية للتجارة.

عمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية يطالبون برفع قيمة الطبابة المخصصة لهم ورفع قيمة اللباس العمالي وتوسيع شرائح مستحقيه وإيجاد حل لوضع النقل وخاصة لعمال الريف ورفع قيمة الراتب لسد الفرق الحاصل بين الدخل وارتفاع الأسعار .

كما طالب عمال البنك المركزي بحمص بتشميلهم بالتأمين الصحي وصرف الحوافز والمكافآت وتثبيت العاملين المؤقتين وذوي الشهداء في البنك.

وطالب عمال المصرف التجاري برفع قيمة الحوافز البالغة 300 ليرة فقط مع التأخير في صرفها كل 6 أشهر وتزويد المصارف بعدادات نقود لزوم العمل ورفع قيمة تعويض أمين الصندوق في المصرف التجاري كافة فروعه.

حضر المؤتمر الرفاق طلال عليوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال المصارف والتجارة والتأمين وتم الرد على العديد من مداخلات من قبل الرفيق حافظ خنصر رئيس اتحاد عمال حمص ووعد أنه سيتم إعداد مذكرات خاصة بجميع مطالبات الأخوة العمال ومتابعتها عبر مكتب النقابة من اتحاد حمص ورفع ما يلزم للاتحاد العام لنقابات العمال .