سامر كابرو يناجي الله بترنيمة جديدة
أطلق الفنان السوري سامر كابرو ترنيمة جديدة بعنوان “بصليلك ياربي”، ألحانه، ومن كلمات الأب طوني يعقوب، وتوزيع فادي جيجي، مونتاج جو معلولي، وسجلت في استوديو فادي جيجي بلبنان.
العمل الجديد إنساني، أطلق باللغتين العربية والسريانية، ويناجي سامر عبره الخالق في ظل الوباء والحروب التي تمر بها البشرية.
ويدعو كابرو من خلال أغنيته الجديدة، إخوته في الإنسانية لتجديد الإيمان والثقة بالله، والمحبة التي تجمع الإنسان بأخيه الإنسان والتي تثمر الخير والرضى، متمنياً أن يعم السلام والخير على كافة الأوطان وأن تنتهي هذه الأوقات الصعبة على البشرية جمعاء.
ويتجه كابرو في الفترة الحالية إلى الأغاني الواقعية، والتي تحمل طابعاً إنسانياً، وتحمل الفرح، وتدعو إلى تجاوز الخوف والمشاعر السلبية، والتحلي بالطاقة الإيجابية.
وكان كابرو قد أطلق مؤخراً أغنية “بتتخيلي”، من كلمات الشاعرة السورية رامية بدور، وألحان الفنان السوري مهند الأيوبي، وصورت على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة “نورشوبينغ”، تحت إدارة المخرج جورج توما، أراد سامر أن يوصل من خلالها رسالة لتحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفايروس كورونا.