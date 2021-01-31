شهداء وجرحى برصاص “قسد” في الحسكة «صور»

استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الرصاص على الأهالي المحتجين ضد الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيا على الأحياء السكنية في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أنه “تم إسعاف أربعة مصابين إلى المركز الطبي المحدث نتيجة إصابتهم بطلق ناري حيث استشهد أحدهم متأثرا بجراحه وتم تقديم العلاج للآخرين وفق المتوافر من الأدوية الطبية التي شهدت تناقصاً كبيراً بالكمية والنوع نتيجة منع ميليشيا “قسد” دخول التجهيزات الطبية والأدوية إلى المشافي والمراكز الصحية”.

ونظم أهالي مدينة الحسكة والفعاليات الاجتماعية وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي للتنديد بالحصار المفروض عليهم منذ 20 يوماً من قبل الميليشيات المرتهنة للاحتلال الأمريكي ومطالبتهم بشكل سلمي بفك الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية والطحين والوقود والأدوية إلى المواطنين.

وتوقف مخبز الحسكة الأول والمخابز الخاصة منذ عدة أيام نتيجة منع ميليشيا “قسد” دخول الطحين والوقود ما يحرم نحو 100 ألف مدني من الخبز إضافة إلى منع دخول المواد الغذائية وصهاريج المياه منذ 19 يوما متواصلة.