صرافان جديدان للتجاري في سلمية

أعلن فرع المصرف التجاري السوري في سلمية عن تركيب صرافين آليين جديدين ضمن مبنى مديرية منطقة سلمية، وذلك للتسهيل على المواطنين المتعاملين مع المصرف، والحد من الازدحام والضغط على الصرافين الموجودين حالياً في المدينة.

مديرة فرع المصرف ، أمل حمودي، صرحت بأن العمل جار حالياً على تركيب الصرافين الجديدين وربطهما مع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت، ليصار إلى تشغيلهما ووضعهما في الخدمة والاستثمار في غضون أيام قليلة.

كما لفتت إلى أنه مع وضع هذين الصرافين في الخدمة ستزول مشكلة الازدحام والضغط أمام الصرافات في السلمية، إضافة إلى التخفيف من معاناة المتعاملين من أصحاب المعاشات التقاعدية والموظفين القائمين على رأس عملهم.