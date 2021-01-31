فرقتا المقلع وتخله في الدريكيش تنضمان لطروحات تحسين الكهرباء وزيادة مازوت التدفئة

عقدت فرقتا المقلع وتخلة ضمن قطاع شعبة الدريكيش مؤتمراتها السنوية بحضور عضو اللجنة المركزية للحزب عضو قيادة فرع الحزب الرفيقة ندى علي التي شددت على تقييم الأداء الحزبي من خلال المؤتمرات لتحسين الواقع المعيشي للمواطن وإيلاء الاهتمام بالجانب التنظيمي والفكري وتحصين العقل للارتقاء بالواقع إلى مستوى تضحيات الجيش العربي السوري الباسل والدماء الزكية لشهدائنا البررة.

ولفتت للحصار الاقتصادي الراهن الذي يستهدف المواطن السوري في لقمة عيشه وأشارت إلى أن سورية مقبلة على استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي ستبرهن الجماهير فيه وفاءها وولاءها للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

الرفيق أمين الشعبة سمير علي أكد على استثمار المؤتمرات الحزبية كمرحلة تقويمية من خلال المرتكزات التنظيمية و تصويب العمل المؤسساتي والاهتمام بالجانب التنظيمي والفكري وتفعيل العمل الحزبي من خلال التواصل المباشر مع القواعد وتركزت المداخلات على واقع التربية في المنطقة والكهرباء وزيادة مخصصات مازوت التدفئة , حضر المؤتمر عدد من أعضاء قيادة الشعبة ورئيس مجلس مدينة الدريكيش.

البعث ميديا- طرطوس – وائل علي