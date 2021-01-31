قتلى لـ”قسد” بانفجار عبوة ناسفة على طريق الخرافي جنوب الحسكة

قتل مسلحان من ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا باستهداف رتل من العربات والسيارات العسكرية التابعة لها على طريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي بعبوة ناسفة.

وأفادت مصادر محلية في الحسكة: بأن عبوة ناسفة انفجرت برتل من العربات والسيارات العسكرية التابعة لكل من قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” خلال توجهه إلى حقل كونيكو بريف دير الزور ما أدى إلى مقتل عنصرين منها تم نقل جثتيهما إلى مدينة الحسكة.

ولفتت المصادر إلى وقوع أضرار كبيرة في سيارة “لاند كروز صالون” نوع تويوتا في حين لم تعرف الخسائر التي وقعت في صفوف جنود الاحتلال الأمريكي.