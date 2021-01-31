الهيئة العامة السورية للكتاب” تعلن ترجمة 67 كتاباً جديداً ضمن”المشروع الوطني للترجمة”للعام 2021، والترجمات تغطي مجالات المعرفة الأدبية والفكرية والعلمية والفنية.

يدخل “المشروع الوطني للترجمة” في سوريا عامه الخامس، حيث أعلنت “الهيئة العامة السورية للكتاب” ترجمة 67 كتاباً ضمن مشروعها لعام 2021. وتغطي الكتب المترجمة من لغات مختلفة مجالات المعرفة الأدبية والفكرية والعلمية والفنية.

وقالت الهيئة في بيان “إن خطة العام الحالي تتميز بأنها أكثر تحدياً ومفتوحة لكل الجهات المهتمة بالترجمة العامة والخاصة، لكي تشارك في إنجازها إضافة إلى استجابتها لحاجة المجتمع إلى الكتاب”.

وأضافت أن الخطة “تلبي حاجات القارئ والباحث وتؤمن جانباً من حاجات المؤسسات الوطنية في حقول عملها، ولا سيما التربية والإعلام والإحاطة بآداب وثقافات ومعارف وعلوم شعوب عالمنا المعاصر بغرض تعزيز وعي المواطن فكرياً وعلمياً من لغات ومدارس مختلفة”.

وتمتاز خطة العام 2021 بحجمها وتنوعها حيث تشمل الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والصحة العامة، كما ستترجم بعض الكتب من لغات وسيطة وهي اليابانية والصينية والكورية حيث لا يتوافر مترجمون يتقنون لغاتها، وفق الهيئة.

كما تتضمن خطة العام الحالي ترجمة كتب مباشرة من اللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والفارسية والتركية والأرمنية والتشيكية وستكون للطفل الحصة الأكبر من الترجمات.