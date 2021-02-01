بعد دعوات لإغراق الأسواق.. أسعار الفضة ترتفع

ارتفعت أسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، لتصعد بما يصل إلى 4,7%، قرب ذروة ستة أشهر، بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، بلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 آب الماضي عند 99,28 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 3,5% إلى 44,28 دولارا.

وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 8,0% إلى 76,1860 دولارا للأوقية، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7,0% إلى 40.1863 دولارا.

كذلك زاد البلاتين 4,2% إلى 08, 1098 دولارا، وربح البلاديوم 2,1% إلى 64,2253 دولارا.