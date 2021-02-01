تشيجوف: نأمل بتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد زيارة بوريل

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف عن أمل بلاده في تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وفي رد على سؤال “سبوتنيك” اليوم حول إذا كان من الممكن إعادة الدفء للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد زيارة رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إلى موسكو المقررة في الفترة من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، قال تشيجوف: “آمل ذلك ولكني لا أستطيع أن أقول إن العلاقات في حالة جمود عميق”.

ويؤكد المسؤولون الروس في تصريحاتهم: أن الاتحاد الأوروبي يضحّي بمصالحه الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية بتماشيه مع الولايات المتحدة في محاولاتها فرض عقوبات على روسيا.