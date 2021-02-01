خام برنت يرتفع إلى 55.40 دولار

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعا بعد بداية ضعيفة لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة تلقي بظلال على توقعات الطلب.

وذكرت “رويترز”: أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 36 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 55.40 دولاراً للبرميل، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 52.44 دولارا.

وزاد الخامان القياسيان نحو ثمانية بالمئة خلال شهر كانون الثاني الماضي.