فتح باب الانتساب إلى فرقة أمية للفنون الشعبية أمام الشباب والشابات

أعلنت مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة عن فتح باب الانتساب إلى فرقة أمية للفنون الشعبية لرفدها بمجموعة من الشباب والشابات في مجال الرقص الشعبي.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن ضخ دماء جديدة في بنية هذه الفرقة يأتي ضمن مساعي وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث الشعبي المادي واللامادي نظراً لدوره في بناء الهوية والانتماء بما يتضمنه من عادات وتقاليد وتاريخ وموروث فكري ضخم.

يذكر أن فرقة أمية تأسست عام 1960 بهدف الحفاظ على التراث الشعبي من رقص وموسيقا وغناء وأزياء والعمل على تطويره وجعله ملائماً للشكل الفني المسرحي الذي يغني التراث ويواكب التطور والحداثة حيث قدمت الفرقة العديد من اللوحات الفنية مترافقة مع أغان تراثية تعبر عن عراقة الحضارة السورية من (الميجنا.. ياغزيل.. الدلعونات.. أم الجدايل.. القبضايات.. الموليا.. الكرجه ..الشلبية).