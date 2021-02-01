قافلة أسلحة إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور!

بهدف تعزيز قاعدته العسكرية شمال شرق دير الزور، أرسلت قوات الاحتلال الأمريكي أسلحة ومواد لوجستية إلى حقل كونيكو النفطي.

وذكرت مصادر محلية أن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنات، ومحملة بالأسلحة والمساعدات اللوجستية، تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، دخلت إلى حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، والذي حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجودها وسرقة الثروات السورية.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي زادت منذ أسابيع تعزيزاتها لمجمل قواعدها في الجزيرة السورية، بالتوازي مع أنباء عن البدء بإنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.