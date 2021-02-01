قوات الاحتلال تقتحم جنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أصيب فلسطينيان اثنان اليوم برصاص الاحتلال جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وفي التفاصيل فإن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في بلدة برطعة جنوب غرب المدينة أطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى لإصابتهما. وفقاً لما ذكرته وكالة وفا.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب مدينة جنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.