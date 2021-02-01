لوحة بوتيتشيلي بأكثر من 92 مليون دولار

لوحة “الشاب الذي يحمل ميدالية” لفنان عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي، تباع في مزاد في نيويورك بأكثر من 92 مليون دولار.

بيعت لوحة نادرة من أعمال فنان عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي بأكثر من 92 مليون دولار في مزاد نظمته “دار سوذبيز” في نيويورك، وهو رقم قياسي عالمي بالنسبة لأعمال الفنان الإيطالي.

وتعد اللوحة المباعة والتي تحمل عنوان “الشاب الذي يحمل ميدالية” هي واحدة من حوالي 12 لوحة من لوحات بوتيتشيلي المعروفة والمتبقية إلى اليوم.

وقالت “سوذبيز” إن اللوحة “كانت واحدة من أهم اللوحات وأعلاها قيمة التي تظهر في مزاد على الإطلاق”.

ولوحتا بوتيتشيلي الكبيرتان “مولد فينوس” و”بريمافيرا” معروضتان في معرض أوفيتسي في فلورنسا بإيطاليا.