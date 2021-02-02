الخارجية الروسية: حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة نافالني تدخل في شؤوننا الداخلية

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة أليكسي نافالني يمثل تدخلاً في شؤون روسيا الداخلية وفضحاً لمحاولات الغرب في مواجهتها.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته سبوتنيك إن حضور هؤلاء الدبلوماسيين الأجانب للمحاكمة “يظهر أنهم قلقون بشأن مصير ملايين الدولارات واليوروهات التي ضخت لمصلحة أنشطة غير قانونية في روسيا”.

بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا على حسابها على “فيسبوك” في سياق تعليقها على أنباء وصول نحو 20 ممثلاً عن سفارات دول مثل الولايات المتحدة وبلغاريا وبولندا إلى محكمة مدينة موسكو حيث تقام جلسة لمحاكمة نافالني “أذكر أن الدبلوماسيين في المحاكم الأجنبية يدعمون مواطنيهم.. ونفترض أن الغربيين يعتبرون نافالني موالياً لهم فيما هو مواطن روسي”.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الدبلوماسيين الأجانب الذين وصولوا إلى المحكمة حيث تجري جلسة محاكمة نافالني يجب ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لروسيا أو يضغطوا على سير المحكمة.