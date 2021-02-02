السيناتور كليموف يدين جرائم قوات الاحتلال الأمريكي في سورية

أدان رئيس لجنة الدفاع عن سيادة الدولة والتصدي للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور اندريه كليموف جرائم قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية مؤكدا أن الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي السورية غير شرعي ومخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقال كليموف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم عبر تقنية الفيديو ردا على سؤال لمراسل سانا إن الشعب السوري يمتلك الحق في حماية مصالحه وتقرير مستقبله بنفسه.

وأشار كليموف إلى أن اللجنة التي يترأسها وبالتعاون مع لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي تعكفان حاليا على تنظيم طاولة مستديرة بمشاركة دولية مكرسة للحوار حول عقد معاهدة دولية لمنع محاولات التدخل في شؤون الدول ذات السيادة والالتزام بتنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة.