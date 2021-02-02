الهلال: العمل على خدمة المواطنين يجب أن يكون تشاركياً ما بين كافة المنظمات والنقابات ومؤسسات الحكومة

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب، وذلك خلال لقائه المكتب التنفيذي المنتخب حديثاً لنقابة الأطباء البيطريين.

ونوه الهلال إلى أن القائد كان حريصاً على إجراء الانتخابات في المنظمات والنقابات كافة للحفاظ على الحياة الديمقراطية وتجسيدها، وأنه بالرغم من كل انشغالاته وكل هذه الحرب بقي متابعاً لأدق التفاصيل والأمور التي تهم كافة شرائح المجتمع وفعالياته.

كما أشار الرفيق الهلال إلى ضرورة أن يكون المنتخبون على قدر ثقة رفاقهم وأن يعملوا بجهد ليساهموا في التخفيف من الحرب التي يعانيها المواطنون، وأن يضعوا برامج وخطط عمل تهدف لخدمة الأطباء البيطريين وتزيل الصعوبات من أمامهم، لافتاً إلى أن العمل على خدمة المواطنين وفئات الشعب يجب أن يكون تشاركياً ما بين كافة المنظمات والنقابات ومؤسسات الحكومة لضمان الوصول إلى النتائج.

بدورهم أعضاء مجلس إدارة النقابة استعرضوا الخطط الموضوعة في خدمة نقابتهم وسبل تطويرها لخدمة المنتسبين لها وخدمتهم، كما طالبوا بضرورة زيادة تمثيل النقابة ضمن العمل الحكومي وإنشاء الهيئة العامة للثروة الحيوانية.

حضر الاجتماع الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب.