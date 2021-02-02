بكين تتعهد بتقديم المزيد من اللقاحات المضادة لكورونا إلى الدول النامية

نقلت وكالة شينخوا عن وانغ وون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله في إفادة صحفية أمس إن الصين ستسهم فى تحقيق إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية والمساهمة في بناء مجتمع صحي للجميع ونحن نتصرف على أساس أقوالنا.

وجاء تصريح المتحدث الصيني بعد إعلانه عن تبرع بكين بلقاحات (كوفيد 19) لباكستان مشيراً إلى تقديم الصين مساعدات طبية تشمل لقاحات إلى 13 دولة نامية بما في ذلك بروناى ونيبال والفلبين وميانمار وكمبوديا ولاوس وسريلانكا ومنغوليا وفلسطين وبيلاروس وسيراليون وزيمبابوى وغينيا الاستوائية.

وأضاف المتحدث أننا نشارك بنشاط أيضاً في مبادرة (كوفاكس) التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات للدول النامية وقد دعمنا شركاءنا فى إجراء أبحاث مشتركة وإنتاج لقاحات مع شركاء أجانب وصدرت بالفعل لقاحات (سينوفارم) و(سينوفاك) إلى دول من بينها الإمارات العربية المتحدة والمغرب واندونيسيا والبرازيل وتشيلي.