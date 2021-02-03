أنجلينا جولي تعرض لوحة “برج مسجد الكتبية” للبيع

نجمة هوليوود أنجلينا جولي تعرض لوحة “برج مسجد الكتبية” في المزاد العلني، واللوحة رسمها تشرشل حين زار المغرب عام 1943.

اعلنت “دار كريستيز للمزادات” في لندن أن نجمة هوليوود أنجلينا جولي قررت عرض لوحة “برج مسجد الكتبية”، التي رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل حين زار المغرب عام 1943.

ومن المقرر أن تعرض اللوحة في مزاد علني الشهر المقبل بسعر 3.4 مليون دولار، ضمن حفل كبير مُخصص لأهم أعمال الفنانين البريطانيين المعاصرين.

وقالت الدار إن “اللوحة مميزة لأنها العمل الفني الوحيد الذي رسمه تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، ويظهر فيه مسجد الكتبية في موعد الغروب مع جبال الأطلس في الخلفية”.

وتنقلت اللوحة بين الكثيرين قبل أن تشتريها جولي وزوجها السابق الممثل براد بيت عام 2011.