إعفاء الطلاب الدارسين في الخارج من رسوم تصديق الوثائق الدراسية

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين قرارا بإعفاء الطلاب السوريين الدارسين في الخارج من رسوم التصديق على مختلف الوثائق الدراسية اللازمة للطالب سواء تلك الصادرة من القطر أو من الدولة التي يتابع دراسته فيها بما في ذلك شهادات التخرج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم: أن القرار يأتي استمرارا للاهتمام بقضايا الطلاب السوريين الذين يتابعون دراستهم خارج القطر وتقديم مختلف أنواع الرعاية والمساعدة لهم وتوفير الظروف لنجاحهم بمهمتهم في التحصيل العلمي.