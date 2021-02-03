اتحاد الكتاب العرب يطلق جائزة الاتحاد الإبداعية للشعر والقصة والمسرح إضافة إلى مسابقة للأدباء الشباب

أطلق اتحاد الكتاب العرب جائزة الاتحاد الإبداعية والتي تخصص هذا العام لأدب الطفل وتحمل اسم الشاعر الراحل سليمان العيسى وسيقوم الاتحاد بطباعة الأعمال الفائزة من أعمال وتصل الجائزة إلى قيمة مليون ليرة سورية.

كما أطلق مسابقة للأدباء الشباب وتشمل القصة والشعر والمسرح.

وعن الجائزة قال رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني إن هذه الجائزة هي تحفيز وتشجيع للأدباء الذين حاولت الحرب التآمرية أن تحبطهم وتعتبر خطوة أولى وخصصت لأدب الطفل لأن الأطفال هم البناء الأساسي القادم للوطن وللمجتمع إضافة إلى مسابقة الشباب ولا سيما الذين يعبرون عن انفعالهم الوجداني إلى جانب وطنهم ويمتلكون إبداعاً من حقهم أن يحترم هذا الإبداع ويأخذ حقه في الانتشار.