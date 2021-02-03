الاطلاع على تأهيل منشأة نادي الفتوة بدير الزور

اطلع الرفيق رائد الغضبان أمين فرع الحزب بدير الزور ، على أعمال إعادة تأهيل منشاة نادي الفتوة الرياضي في حي الرشدية ، وذلك لإعادة إحياء هذه المنشاة بعد تعرضها لدمار هائل نتيجة الأعمال الإرهابية.

واكد الرفيق الغضبان على متابعة وتأهيل كافة المنشاة الرياضية وذلك لتخفيف الأعباء على أندية المحافظة ، وأهمها تعشيب الملعب ر البلدي من اجل إعادة كافة نشاطات الأندية للعب على ارض المدينة .

شارك في الجولة الرفيق ماجد سليمان رئيس مكتب التنظيم ، والرفيق حازم بطاح رئيس اللجنة التنفيذية والرفاق أعضاء اللجنة التنفيذية ، والرفيق مدير الخدمات الفنية

البعث ميديا- دير الزور- مساعد العلي