الرئيس الإيراني: من يريد الاتفاق النووي عليه أن يقبله كما هو

أكدت إيران أن الاتفاق النووي جاء حصيلة مفاوضات مديدة ولا يحتمل التغيير، مؤكدة أن “من يريد هذا الاتفاق عليه أن يقبله كما هو”.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم: إن “إيران سترد على النوايا الحسنة بمثلها… والإجراء بالإجراء والعودة إلى الالتزامات بالعودة إلى التزاماتنا”، منوها: بأنه لن يتم تغيير أي بند أو فقرة في الاتفاق النووي، كما سيتم رفض انضمام أي عضو جديد للاتفاق.

وأضاف روحاني: إن “المسؤولين الأمريكيين الحاليين يعلمون جيدا أن الاتفاق النووي هو فائدة لأمن العالم ولذلك عليهم أن يعودوا إلى المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي”، لافتا إلى أنه “بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ستعود إيران لتنفيذ التزاماتها”.