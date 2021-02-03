اليقظة على بعد أمتار قليلة من التجمع النهائي

تجاوز اليقظة ضيفه قارة بثلاثية نظيفة في مباراة لم تكتمل فصولها وتوقفت في الربع ساعة الأخيرة إثر قرار شجاع من الحكم الدولي شادي الشحف بعد تعرضه لاعتداء من أحد لاعبي قارة ..

الشوط الأول سيطر فيه أخضر الدير على المجريات ووقف الحارس وائل غيث متفرجا على مجرياته وكاد لاعبو الأخضر أن يفتتحوا التسجيل من تسديدة بعيدة لبلال شيحا أبعدها الحارس بصعوبة ورأسية ضائعة من مهند ماميش على أبواب المرمى ومحاولات مستمرة للحسان وصبحي والسلامة والشنتاف والقاسم لم ثتمر ..

أما في الشوط الثاني بدأ اليقظة ضاغطا بقوة ومنذ الدقيقة الأولى نجح في التسجيل إثر سلسلة تمريرات ما بين البري والماميش والحسان الذي تعرض لعرقلة من الحارس وركلة جزاء نفذها الشنتاف بنجاح ..

الهدف الثاني لم يتأخر وجاء بقدم أحمد القاسم من كرة عرضية استغلها وسددها بقوة في المرمى ليأتي الدور على محمد القاسم من تسديدة بعيدة أيضا عجز الحارس عن ردها ..

واستمر الأخضر بالضغط الهجومي عبر تحركات الحسون والبري والموسى ومحمد وجمال قاسم وصبحي وضاعت تسديدات القاسم وصبحي والموسى وتعملق حارس قارة أكثر من مرة في إبعاد الأهداف المحققة فيما كان دفاع الأخضر بقيادة الشيحا والنهار صاحيا لكل التحركات المعاكسة ..

وفي الربع ساعة الأخيرة واثر خطأ على احد لاعبينا في منتصف الملعب تشنج احد لاعبي قارة فأشهر له الحكم البطاقة الحمراء ليقوم بالاعتداء بالضرب المباشر على حكم المباراة الذي أعلن نهايتها على الفور ..

مثل رجال اليقظة : وائل غيث – بلال شيحا- بشار النهار – جمال قاسم – صبحي تحسين (فهد عربية ) – أحمد القاسم – احمد الشنتاف ( يوسف الموسى ) – محمد سلامة ( عبد الرحمن بري ) – محمود حسان – مهند ماميش ( مجد حسون ) – عمر قهوجي ( محمد قاسم )

البعث ميديا- دير الزور- مساعد العلي