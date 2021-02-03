طهران: وجود القوات الأجنبية أساس عدم الاستقرار في المنطقة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران اليوم إن “التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق يعد تمهيداً جيداً لخروجهم من المنطقة كلها”.

وشدد شمخاني على الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي السابق ورفاقهما مؤكداً ضرورة إنزال أشد العقوبات بمرتكبي هذه الجريمة.

من جانبه أشار وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء إلى أن تطوير التعاون في جميع المجالات وخاصة الإسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع إيران يعد من الأولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.