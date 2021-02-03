لجنة التصدير ترفع مقترحها لتنشيط الصادرات على المدى القريب والمتوسط

أرسلت لجنة التصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة السورية كتاب عن الرؤية الضرورية ولتنشيط الصادرات على المدى القريب والمتوسط، لإحالته إلى السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك ضمن النشاط الخاص بلجنة التصدير وجاء في نص الكتاب ما يلي:

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.