لجنة التصدير ترفع مقترحها لتنشيط الصادرات على المدى القريب والمتوسط
أرسلت لجنة التصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة السورية كتاب عن الرؤية الضرورية ولتنشيط الصادرات على المدى القريب والمتوسط، لإحالته إلى السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك ضمن النشاط الخاص بلجنة التصدير وجاء في نص الكتاب ما يلي:
- العمل على إنشاء جيل يؤمن بالتصدير وأهميته عبر إنشاء مادة تدرس في التعليم الأساسي الحلقة الثانية0 مرتكزات الاقتصاد الوطني وضرورة التصدير).
- بالنسبة للصادرات الصناعية أن تكون جميعها مسموحة للتصدير.
- بالنسبة للصادرات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني مسموح تصديرها وفي حال تم حدوث أي فجوة بالمواد، السماح باستيراد هذه المواد بلاً منها.
- العمل على إعادة إحياء مكتب الطوارئ في وزارة الاقتصاد لمعالجة المشاكل اليومية.
- يجب على مصرف سورية المركزي إصدار توضيح للمراسيم 3و4 بحيث لا تشمل المصدرين الغير مضاربين على القطع (حيازة- توزيع).
- تشجيع مكاتب الشحن وحل مشاكلها للمحافظة على الشحن الجزئي الهام جداً.
- اعتماد مندوب من لجنة التصدير لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية (الخاصة بالتصدير واستيراد المواد الأولية).
- الانتقال بتصدير المواد الزراعية النباتية من البيع بالعمولة إلى مرحلة البيع المباشر.
- الدعم النقدي للصادرات بجميع أنواعها دون أي تعقيد بعملية الصرف.
- تأمين خط شحن بحري منتظم باتجاه الاتحاد الروسي.
- الاهتمام بالمعارض الخارجية والداخلية.
- تفعيل إجازات الاستيراد من المملكة العربية السعودية.
- تفويض لجنة التصدير بالاتصال بالدول الحدودية للمساهمة في فتح الأسواق وتسهيل انسياب الصادرات.
- تفويض وزارة الاقتصاد بإصدار القرارات اللازمة دون الرجوع لمجلس الوزراء.