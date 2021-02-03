مجدداً.. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت اليوم 25 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات في بيت لحم وطولكرم وجنين والخليل ونابلس وسلفيت والقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 25 منهم، وفقاً لما ذكرته وكالة “وفا”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس ستة وعشرين فلسطينياً بينهم أربعة أطفال في الضفة الغربية.

كما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين قبر يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين.