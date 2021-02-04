أهمية شرب المياه بكميات كافية في الشتاء

الكثير من الناس يجهلون أهمية شرب الماء بكميات كافية خلال أشهر الشتاء، فهي ضرورية أيضاً للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الجسم، والوقاية من الإصابة بالجفاف، وتقوية الجهاز المناعي، ولكن نتيجة انخفاض درجات الحرارة، لا يشعر بعض الأشخاص بالحاجة لشرب المياه.

نصائح للمساعدة على شرب الكميات المناسبة من المياه خلال فصل الشتاء:

– كوب صباحًا وآخر ليلًااحرص على شرب كوب واحد من المياه في الصباح، مع تناول آخر في الليل بعد تنظيف الأسنان قبل الذهاب للنوم، ويجب أن يكون ذلك روتينًا ثابتًا بغض النظر عن مستويات نشاط الجسم أو مدى برودة الجو للمساعدة في الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم.

2- زجاجة مياه في متناول اليدضع بجانبك زجاجة مياه في متناول اليد دائمًا حال التواجد في المنزل أو المواصلات، أو في أي مكان، حيث يكون تناول رشفات صغيرة منها على مدار اليوم أسهل.اقرأ أيضًا: تنسى شرب المياه في الشتاء؟.. 5 أطعمة تعوضك.

3- شرب المياه قبل الوجباتتذكر دائمًا شرب كوب واحد من المياه على الأقل قبل تناول الوجبات، حيث يساعد ذلك على تقليل كمية الطعام المتناولة من خلال الشعور السريع بالبشع، وبالتالي إنقاص الوزن، والحفاظ على رشاقة الجسم.

4- خصص لنفسك زجاجة كبيرةتخصيص زجاجة كبيرة من المياه للشخص منفردًا يساعده في الحصول على كمية كافية من الماء خلال اليوم، لمعرفة ما تم تناوله منها، وبالتالي الحرص على شرب الكمية المناسبة.

5- تجنب تناول بعض المشروباتيساعد تجنب تناول بعض المشروبات، وأبرزها المياه الغازية والعصائر المعلبة، على شرب المياه على مدار اليوم، وهو ما يعود بالنفع على الجسم، وتقليل فرص الإصابة بمشكلات الكلى وزيادة الوزن.