انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقعة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للانخفاض نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة ويكون الانخفاض ملحوظا في دمشق والمناطق الجنوبية والجبلية والوسطى مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل.

ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويتوقع هطل أمطار متفرقة على شكل زخات متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ومع ساعات بعد الظهر والمساء تزداد الفاعلية الجوية على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية وتهطل زخات من المطر المترافق بالعواصف الرعدية والبرد وتكون غزيرة أحيانا حيث يحذر من تشكل السيول في تلك المناطق،وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تضعف الفعالية الجوية بشكل ملحوظ وتبقى الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة نهارا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وليلا تستقر الأجواء ويتوقع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية تتحول مساء إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.