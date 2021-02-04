تحوّل لون جلده إلى الأصفر!

تحوّل جلد رجل صيني إلى اللون الأصفر، وكأن تم صبغه بالطلاء.

حيث تفاجأ الأطباء بمريض بحالة نادرة تم نقله إلى مستشفى في مقاطعة جيانغسو الصينية، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عاما، تحول لون جلده إلى اللون الأصفر، وبعد الفحص تبين أن الرجل كان مريضا باليرقان، لكن اليرقان نفسه لم يكن هو المشكلة، حيث اكتشف الأطباء وجود ورمين، أحدهما في البنكرياس وكان كبيرا جدا لدرجة أنه سد القنوات الصفراوية. وعادة ما تتسب هذه الحالة باصفرار الجلد وحتى بياض العينين.

ويعود السبب بحسب الأطباء إلى إدمان الرجل على احتساء الكحول لمدة نصف حياته تقريبا، بالإضافة إلى تدخين التبغ بشراهة،وأدخل الرجل على الفور إلى غرفة العمليات وتمت إزالة الأورام بنجاح، واستعاد لون جلده الطبيعي. وفقا لموقع “Lad Bible”.

ونصح الأطباء الرجل نسيان شغفه الشديد بالتبغ والكحول، وتغيير نمط حياته وإلا فرص بقائه على قيد الحياة ستكون ضئيلة.