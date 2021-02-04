حفيد أم كلثوم يكشف أسرارا جديدة لأول مرة عن كوكب الشرق

كشف خالد سمير خالد حفيد كوكب الشرق أم كلثوم أسرارا جديدة تذاع لأول مرة عنها، وذلك في الذكرى 46 لرحيلها.

وقال خالد: “في البداية عاوز أبين مين هما أحفاد السيدة أم كلثوم، وهم أولاد شقيقها خالد وأنا منهم، وأحفاد آخرين أولاد شقيقتها، وأولادهم جميعا هم أحفادها والآخرين أقاربها وليسوا أحفادها كما يدعون”.

وكشف أن الاسم الحقيقي لكوكب الشرق هو “أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجي”، وليس “فاطمة إبراهيم سيد البلتاجي” وهو الاسم الموجود في شهادة الميلاد وإعلان الوراثة والعزبة ملكها، واسمها عزبة أم كلثوم ووالدها إبراهيم سيد البلتاجي.

كما فجر مفاجأة أخرى بشأن ميلادها، حيث ذكر أن الجميع يذكر أن تاريخ ميلادها أواخر ديسمبر 1898، وهو خاطئ تماما حيث أن التاريخ الحقيقي للميلاد 4 مايو 1904، وتوفيت عن عمر 71 عاما وليس 76 عاما كما يقول المؤرخون.