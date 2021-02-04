مسلحو “قسد” يختطفون عدداً من المدنيين في ريف الحسكة

اختطفت ميليشيا “قسد”، بمساندة من حوامات الاحتلال الأمريكي عددا من المدنيين في قرى عدلة وتل الشاير وابو حامضة بريف الحسكة.

مصادر محلية أفادت بأن مجموعات مسلحة تابعة لـ”قسد” حاصرت قرية عدلة التابعة لمنطقة الشدادي بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، وداهمت منزلا في القرية واختطفت مدنيا واقتادته إلى القاعدة الأمريكية غير الشرعية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وبينت المصادر أن الميليشيا وبمساندة طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير شنت حملة مداهمات طالت عددا من المنازل في قريتي تل الشاير وأبو حامضة جنوب شرق الشدادي، وعدد من القرى الواقعة على الحدود مع العراق وقامت باختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.