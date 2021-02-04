واشنطن تدرس استخدام قانون “المافيا” ضد مقتحمي الكابيتول

تدرس وزارة العدل الأمريكية إمكانية استخدام قانون مكافحة عصابات الجريمة المنظمة “المافيا” ضد مقتحمي مقر الكونغرس “الكابيتول”.

ونقل موقع ديلي بيست عن مصادر في الوزارة لم يكشف هويتها قولها: إن مناقشات تجري حول استخدام قانون (ريكو) مكافحة الجريمة المنظمة لمقاضاة المتورطين في أحداث العنف الدامية التي شهدها الكابيتول في السادس من الشهر الماضي.

وينص القانون الأمريكي الذي وضع في عام 1970 على عقوبات مشددة من بينها السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ومصادرة الأرصدة الناتجة عن أعمال إجرامية.