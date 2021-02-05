تجميل الأسنان المعاصر

– ماهو تجميل الأسنان؟

يعرف تجميل الأسنان على أنه أية عملية تجميلية تهدف إلى تحسين مظهر الأسنان، أو اللثة، أو إطباق الأسنان، وليس بالضرورة وظيفتها ، كثير من أطباء الأسنان يدّعون أنهم خبراء تجميل مؤهلين للعمل في هذه المهنة بغض النظر عن اختصاصهم الأساسي بهدف تسويقي، ولا يعد ذلك من ضمن أخلاق المهنة.

في السابق كانت الحشوات تصنع من الذهب والفضة والخزف وغيرها من المواد. أما اليوم فقد أصبح بإمكان الأطباء استخدام تركيبات القشور الخزفية، أو الحشوات التجميلية بشكل تام، بحيث تبدو أقرب إلى مظهر السن الطبيعي. يتم تثبيت هذه الحشوات والمواد باستخدام مواد لاصقة، كما وتعد هذه المواد خالية تمامًا من الزئبق بعكس حشوات الفضة. يفضل مستخدمو الحشوات التجميلية المواد التي تجعل السن يبدو طبيعيًا بعد إضافتها.

لقد تطور تجميل الأسنان بشكل كبير على غير السابق، ويتم الآن تصنيع مواد جديدة لتشمل إجراءات وعمليات جديدة.

– فينير الاسنان Veneers

وهي عبارة عن قشرة أو قطعة قليلة السمك بلون أسنانك، توضع على الوجه الخارجي للأسنان تصنع و تلصق هذه القشرة بهدف تحسين شكل الأسنان ،ومظهر الابتسامة يمكن صنع القشرة التجميلية من البورسلان أو من الحشوة البيضاء ، القشرة المصنوعة من البورسلان تعد أفضل لأنها تقاوم البقع بشكل أفضل. حيث تعالج تلون الأسنان أو الأسنان المتآكلة أو المتشققة والمكسورة أو وجود مسافات بين الأسنان أو عدم انتظام الأسنان بصف واحد.

تجميل الاسنان بدون ألم

قديما كان يرتبط في ذهن الناس ان زيارة طبيب الاسنان تجلب الالم والمعاناة، ولكن اليوم تكنولوجيا طب تجميل الاسنان تغنى عن الالام وتعطى نتيجة تجميل فورية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا تجميل الاسنان بالليزر، فهي تعمل دون احداث اي الم للمريض وتتم دون احداث نزيف باللثة او التسبب في حدوث اي التهابات

أ.د. رشاد محمد ثابت مراد