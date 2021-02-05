مقتل قيادي في ميليشيا (قسد) وإصابة عدد من مسلحيها في هجمات متفرقة بريف الحسكة

قتل أحد قياديي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وأصيب عدد من مسلحيها في هجمات متفرقة في القامشلي بريف الحسكة.

وتحدثت مصادر محلية لـ سانا عن مقتل المدعو جوان سردار أحد قياديي ميليشيا “قسد” وإصابة مسلحين اثنين في استهداف السيارة التي كانت تقلهم على طريق الشدادي دير الزور عند قرية عدلة.

إلى ذلك أشارت مصادر محلية لمراسل سانا إلى استهداف سيارة تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” بالأسلحة الرشاشة على الطريق الواصل بين ناحية تل حميس وناحية جزعة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي ما أدى إلى إصابة عدد منهم فيما انفجرت في ريف الرميلان عبوة ناسفة في نقطة عسكرية تابعة للميليشيا في قرية كيشكة وتسببت بأضرار مادية في المكان.

وقتل أول أمس 4 من عناصر ميليشيا “قسد” إثر هجمات متفرقة طالت تحركاتهم على أيدي مجهولين في أرياف الرقة ودير الزور في حين تتعرض تحركات ودوريات “قسد” بشكل شبه يومي ضمن مناطق انتشارها في الحسكة والرقة والقامشلي ودير الزور لمثل هذه الهجمات بعبوات ناسفة واستهدافات بالأسلحة الفردية المتنوعة.