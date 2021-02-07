إعادة خدمات الكهرباء لعدد من المشتركين في الحسكة والقامشلي

أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء صيانة عدد من خطوط نقل التيار الكهربائي المتوسط التي تغذي عدداً من أحياء مدينتي الحسكة والقامشلي.

مدير شركة الكهرباء، المهندس أنور عكلة، بين أن الورشات أنجزت صيانة خطوط نقل الطاقة المتوسطة (ك.ف) وهي غويران والمداجن في مدينة الحسكة، وخط مشروع المياه بمدينة القامشلي، فيما يتم العمل على إصلاح خطي الفيلات والمساكن وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن الشركة أجرت خلال الأسبوع الماضي عدة صيانات للخطوط المتوسطة في مدينتي الحسكة والقامشلي.