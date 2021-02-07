الحسكة.. تأمين حاجة المدارس من الكتب المدرسية

بعد توقف التوزيع نتيجة الحصار الذي فرضته ميليشيا “قسد”، المدعومة من الاحتلال الأمريكي، أمن فرع المؤسسة العامة للمطبوعات في الحسكة حاجة مدارس المحافظة من الكتب المدرسية ولمختلف الصفوف الدراسية.

حيث بين مدير فرع المؤسسة، أحمد الدهش، بأن الفرع، وبعد فك الحصار، عمل على تأمين كامل حاجة مدارس مدينتي الحسكة والقامشلي من الكتاب المدرسي، ونقلها من المستودع الرئيسي في ريف القامشلي إلى المستودعات الفرعية والمدارس بالتعاون مع مديرية التربية وتوزيعها على التلاميذ، بما يضمن استقرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وكان فرع المطبوعات استلم حاجة المحافظة من الكتب المدرسية خلال الشهر الماضي عبر نقلها جوا من دمشق إلى مطار القامشلي.