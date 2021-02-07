الطاقات المتجددة والبديلة في معرض الباسل للإبداع والاختراع

حددت اللجنة التحضيرية الفرعية لمعرض الباسل للإبداع والاختراع في اللاذقية شروط الاشتراك في المعرض وعرضت أهم التسهيلات الممكنة في مجالات نقل النماذج والمجسمات والإقامة.

واقترحت اللجنة خلال اجتماعها في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسألة التمييز بين المخترعين والمبدعين وتقسيم الجوائز مناصفة بينهم، مؤكدين أهمية دور لجنة التقييم في انتقاء أفضل الأعمال للمشاركة في المعرض، وخاصة أنه يضم مشاركات دولية.

كما استعرض المجتمعون محاور المسابقة الوطنية للإبداع والاختراع والتي تشمل الطاقة المتجددة والطاقات البديلة وخاصة في مجال توليد الكهرباء واستخدامات الطاقة الشمسية – الأطراف الصناعية – إعادة تدوير النفايات – المجالات الأخرى التي تتعلق بالإعمار – الإبداع الأخضر – تطوير علاج وباء كورونا والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الإبداع والاختراع، مقترحين إقامة مسابقة أخرى أكثر شمولية للاختراع دون تحديد محاور لها.

يذكر أن التقديم للمشاركة في المسابقة ينتهي في الأول من نيسان القادم على أن تعلن النتائج في حزيران المقبل فيما تنتهي مهلة التقديم للمشاركة في المعرض في الثاني من أيار المقبل.

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة