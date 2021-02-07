رغم حاجتها الشديدة للدعم.. أرباح شركة عنب حمص قاربت ٦٠٠ مليون ليرة سورية

رغم الصعوبات العديدة لا تزال شركة تصنيع العنب تدعم الاقتصاد الوطني بأرباح كبيرة، وأكدت المهندسة منال أسد مدير عام الشركة أن الأرباح في العام الماضي بلغت حوالي ٦٠٠ مليون ليرة سورية بإنتاج وصل إلى ١١٠٠ طناً من كافة المنتجات وبنسبة ٨٠٪.

وبينت أن الشركة قامت باستلام كميات العنب الموردة إليها من الفلاحين والتي بلغت ٥٢٠٠ طناً بقيمة مليار و٣٠٠ مليون ليرة تم تسليمها للجمعيات الفلاحية وبلغت مبيعات الشركة ١١٢٥طناً بقيمة مليارين و ٥٧١ مليون ليرة سورية، واعتبرت أسد أن قلة التوريد للمادة سببه عدم قدرة الشركة منافسة الأسعار الرائجة في الأسواق لأنها تتقيد بالأسعار التي حددتها اللجنة الاقتصادية، وأشارت مديرة الشركة بأن القطاع الخاص يطرح منتجاته بأقل جودة من منتجات الشركة لذا تبدو أسعاره منافسة لأسعار منتجاتها وأوضحت أن ارتفاع أسعار المنتجات المتنوعة في الشركة يعود إلى التغير والارتفاع المستمر لمستلزمات الإنتاج.

ولخصت أسد الصعوبات التي تواجه الشركة في عدم توفر الآليات إذ أن الموجود منها قديم ومعظمها خارج الخدمة.

يذكر أن شركة تصنيع العنب من الشركات الرائدة كونها تحقق أرباح أكبر من طاقاتها بإمكانياتها المتوفرة، وهي تحتاج في ظل وضعها الراهن لتوفير ما يلزمها من آليات حديثة لتتمكن من دعم إنتاجها وتوزيعه وتوفر أجور النقل الباهظة إضافة لإعادة النظر من قبل المعنيين في اللجنة الاقتصادية في موضوع الضرائب المترتبة على أنواع منتجاتها وعلى رأسها رسم الإنفاق لأنها تؤثر بشكل كبير على مبيعاتها في وقت ينافس فيه القطاع الخاص بمنتجاته التي تقل بالسعر والجودة!

حمص || البعث ميديا – نزار جمول